İstanbul’da kar yağışı öncesi trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da yarın itibariyle başlayacak ve hafta sonu da etkili olacak kar yağışı öncesi kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Araç trafiğinin yanı sıra Cevizlibağ’da metrobüs ve tramvay duraklarında da insan yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bugün yüksek kesimlerde, perşembe gününden itibaren ise kent genelinde etkili olacak kar yağışının hafta başına kadar devam edeceğini açıklamıştı. Uyarıların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yarın sabah itibariyle etkili olması beklenen kar yağışı öncesi kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. E5 Karayolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Araç trafiğinin yanı sıra Cevizlibağ’da bulunan metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da insan yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 16.30 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kar yağışlı günlerde toplu taşıma kullanıma dikkat çeken Cemal Vural, “Fazla araçları ile çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını gerekse ulaşımlarını sağlamak amacıyla metro, tramvay ve metrobüsleri kullanmalarını rica ediyoruz. Çünkü geçen kışta bildiğiniz gibi felç etmişti. Bu konuların yaşanmaması amacıyla toplu taşıma araçlarını kullanmalarını talepte bulunuyoruz. Bunlar bizim için de geçerli, bizler de genellikle aracımızı kullanmıyoruz, toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz” dedi.