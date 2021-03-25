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İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı havadan görüntülendi.

Genel 25.03.2021, 08:51
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İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı havadan görüntülendi.

Meteoroloji bugün İstanbul’da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar beklendiğini duyurmuştu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yola hazırlıksız çıkan vatandaşlara zor anlan yaşattı. İstanbul’un yüksek kesiminde bulunan Aydos Ormanı ve çevresi beyaza büründü. Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
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