İstanbul’da kar yağışı

İstanbul’da beklenen kar yağışı, bazı kesimlerde zaman zaman etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti. Kar yağışı akşam saatlerinde Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.