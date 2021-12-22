İstanbul’da kar yağışı

İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti. Kar yağışı akşam saatlerinde Sarıyer, Arnavutköy, Hadımköy, Beşiktaş gibi bazı ilçelerde zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.