İstanbul’da kar üstünde drift

İstanbul’da karda dirift atan sürücü yürekleri ağza getirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da devam eden kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Hadımköy’de seyir halinde olan bir sürücü de drift yaptı. Karşı yönden gelen kamyona da aldırmayan sürücünün o anları yürekli ağza getirdi. Bu karıda da pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.