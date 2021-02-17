İstanbul’da kar sonrası mest edici manzara

İstanbul’da Pazar gününden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Üsküdar’da da şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.

İstanbul’da Pazar gününden itibaren devam eden kar yağışı haftanın üçüncü sabah saatlerinde etkisini artırdı. Üsküdar’da, Çamlıca tepesi çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü. Üsküdar’da tarihi doku da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Çamlıca Cami, Çamlıca Tepesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü doyumsuz manzaralar oluşturdu.