İstanbul’da kar sevinci

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ortalığı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Lapa lapa karın yağdığı Sultangazi’de sokağa çıkan bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları da cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.

İstanbul’da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı. Sultangazi’de lapa lapa yağan karın etkisiyle ortalık beyaza büründü. Kar sevinci yaşayan vatandaşlardan kimisi kar topu oynadı, kimisi cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Ders arasında bahçeye koşan öğrenciler ise çalan müzik eşliğinde karın altında oyun oynadı. Karı çok özlediklerini söyleyen vatandaşlar, "Dünden beri az az yağıyordu. Ümidimiz yoktu. Ama şimdi böyle yağması bizi mutlu etti" dedi

Bir vatandaş da karın bereket getirdiğini söyledi.