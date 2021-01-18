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İstanbul’da kar manzarası havadan görüntülendi
Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluşurdu. Beylikdüzü’nde oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.
Genel 18.01.2021, 10:31
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Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluşurdu. Beylikdüzü’nde oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul’da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de megakentte kar yağışı devam etti, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluşurdu. Beylikdüzü’ndeki kar manzarası ise havadan görüntülendi.
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