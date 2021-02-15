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İstanbul’da kar E-5’te görüş mesafesini kısalttı
İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, E-5 karayolu Kartal mevkiinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça kısaldı.
Genel 15.02.2021, 19:18
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İstanbul’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, E-5 karayolu Kartal mevkiinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça kısaldı.İstanbul’da gün içerisinde ara ara devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkili oluyor. Anadolu Yakası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman oldukça kısaldı.