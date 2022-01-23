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İstanbul’da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı gün içinde aralıklarla sürüyor.
Genel 23.01.2022, 14:11
İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı gün içinde aralıklarla sürüyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı gece saatlerinde etkisini iyice artırmıştı. Sabahın ilk saatlerinde duran kar yağışı gün içinde yeniden etkisini gösterdi. Kar yağışı kent genelinde aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.