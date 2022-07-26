İstanbul’da kadın çiftçiler organik ürünleri böyle yetiştiriyor

İstanbul Arnavutköy’de organik tarım yapmak için kolları sıvayan kadın çiftçiler, yılın her günü üretime devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da teşvikleri ile üretim yapan kadın çiftçiler, türküler söyleyerek hem eğleniyor hem de çalışıyor.

İstanbul Arnavutköy’de kadın çiftçiler organik tarım yapmak için kolları sıvadı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teşvikleriyle tarlada organik üretim yapan kadın çiftçiler, farklı ürünler ekerek her sezonu dolu geçiriyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını dikim yaptıkları alanlarda geçiren kadın çiftçiler, gün içerisinde türküler söyleyip, oyunlar oynuyor. Tarım işini severek yaptıklarını belirten kadınlar, İstanbul’da vatandaşın doğal ürüne ulaşmasına büyük katkı sağlıyor.

"Ürünlerimiz organik, herkes geliyor istediğini alıyor, istediğini yapıyor"

Aliye Toptan isimli kadın çiftçi, "Biz burada bugün domateslerimizi buduyoruz. Ürünlerimiz organik. Herkes geliyor istediğini alıyor, istediğini yapıyor. Ekim ayında bezelye ekiyoruz. Mayıs ayında topluyoruz. Ondan sonra yazlıklara başlıyoruz. Mesai içinde eğlenceli anlarımız oluyor. Türkü çalıyoruz. Oyun oynuyoruz" dedi.

"Evde oturan kadınlar çapayı alıp buraya gelsinler"

Başka bir kadın çiftçi ise işini severek yaptığını söyleyerek, "Yorucu değil ben severek yapıyorum. Evde iş yapmaktansa tarla işi yapmak daha iyi. En iyisini yapıyoruz. Evde oturan hanımlara da tavsiye ediyorum. Çapayı alıp buraya gelsinler. Herkes korona da hastalandı. Biz 2 sene boyunca tarlaya geldik. Hastalanmadık" dedi.