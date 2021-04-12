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İstanbul’da ilk sahur öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy D100 Ankara istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Genel 12.04.2021, 20:39
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İstanbul’da ilk sahur öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy D100 Ankara istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının da yaklaşması ile eve dönüş yolunda yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu saat 19.00 itibarıyla yüzde 60 oldu. Trafiğin yoğun olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.
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