İstanbul’da heyecanlandıran toplantı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecilerinin katılımı ile bir toplantı yaparak kademeli normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Tüm Türkiye akşam Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak olan normalleşme adımlarını beklerken İstanbul’da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter adresinden bir açıklamaya yaparak normalleşme sürecine yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu. Yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve sağlık idarecileri katıldı.