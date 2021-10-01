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İstanbul’da haftasonu öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftasonu öncesi akşam saatleriyle beraber iş çıkışı vatandaşlar yollara döküldü. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde yoğun trafik olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.

Genel 01.10.2021, 18:38
İstanbul’da haftasonu öncesi trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftasonu öncesi akşam saatleriyle beraber iş çıkışı vatandaşlar yollara döküldü. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde yoğun trafik olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.

İstanbul’da son iş gününde akşam saatleri ile beraber işlerinden çıkan vatandaşlar evlerine dönmek üzere yola koyuldu. Ana arterler başta olmak üzere yollarda trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlendi. İBB trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğunun yüzde 80’lere ulaştığı görüldü.

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