İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 4 bin 736 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Valiliği hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 4 bin 736 kişiye idari işlem yapıldığını, 2 bin 359 kişiye trafik cezası düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul İl Filyasyon Takip Kurulu bu hafta 17’inci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul’daki filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, Vefa Sosyal Destek Birimlerinin faaliyetleri masaya yatırıldı.

İstanbul Valiliği, filyasyon çalışmaları ve korona virüs denetimlerinin bilançosunu da açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul genelinde 5 bin 657 personelden oluşan bin 953 filyasyon ekibinin çalıştığı belirtilerek, "Filyasyonda temaslı tespit süremiz, 7 saatin altına düşmüştür. Bugün itibariyle günlük 92 bin 500 kapasitesine ulaştığımız PCR testlerinden alınan numuneler; 16’sı kamu, 30’u özel olmak üzere toplam 46 laboratuvarda analiz edilmektedir" denildi.

Açıklamada Vefa Sosyal Destek Birimlerinin 10 Ağustos’tan bugüne kadar 1 milyon 433 bin 906 telefon takibi yaptığını, 4 milyon 158 bin 326 ev ziyareti gerçekleştirdiğini ve ihtiyaç sahibi 10 bin 689 aileye 2 milyon 910 bin 954 TL nakdi ve 14 bin 960 ayni yardım yapıldığı belirtildi.

Valilik, korona virüs denetimlerinin bilançosunu da açıkladı. Salgın denetim merkezlerinde görevli 10 bin 588 personelden oluşan 2 bin 674 ekiple 21 Ağustos 2020 tarihinden bugüne kadar yapılan denetim faaliyetlerinin sıralandığı açıklamada şunlara dikkat çekildi;

"Başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım vasıtaları, toplu etkinlik mekanları, berber/kuaför/güzellik merkezleri, pazar yerleri vb. yerlerde; 93 bin 296’sı ihbar, 4 milyon 942 bin 345’i re’sen olmak üzere toplam 5 milyon 35 bin 641 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda, alınan tedbir ve kurallara uymayan 45 bin 238 kişi/işletme hakkında; 1. ihlal kapsamında 21 bin 678 kişi/işletmeye uyarı, 2. ihlal kapsamında 22 bin 198 kişi/işletmeye idari para cezası verilmiş; 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 271 işletmenin faaliyeti geçici olarak durdurulmuştur. İzolasyonu ihlal eden şahıslara yönelik yaptırımlarda 9 bin 923 idari, 8 bin 254 adli işlem yapılmıştır"

Açıklamada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında yapılan denetimlere de dikkat çekilerek, "Güvenlik birimlerimizce sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

İl genelinde 4 Aralık saat 21’den 7 Aralık saat 5.00’e kadar yapılan denetimlerde 4 bin 376’sı kısıtlama kurallarını ihlal, 360’ı Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 4 bin 736 kişiye idari ve 2 adli işlem yapıldı. Ayrıca, 55 bin 955 trafik denetiminde 2 bin 359 trafik cezası düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi.