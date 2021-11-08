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İstanbul’da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Maltepe’de oluşan sis yoğunluğu sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu o anlar havadan görüntülendi.
Genel 08.11.2021, 12:39
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Maltepe’de oluşan sis yoğunluğu sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu o anlar havadan görüntülendi.
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ediyor. Şehri etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe’de öğle saatlerinde güneşinde ortaya çıkmasıyla birlikte kartpostallık görüntüleri beraberinde getirdi.
Öte yandan sisin güneşle dansı havadan görüntülendi.