İstanbul’da güneşi gören vatandaşlar sahillere akın etti

İstanbul’da baharın gelmesiyle birlikte havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar mesai saati bitimiyle birlikte ailelerini alıp sahillere ve parklara akın ederek güzel havanın tadını çıkardı. Bakırköy sahilindeki yoğunluk ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde kar ve yağmurlu havanın ardından bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Bugün ise mesai saati bitimiyle birlikte işlerinden evlerine dönen vatandaşlar ailelerini alıp sahil ve parklara akın ederek güneşli havanın tadını çıkardı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Bakırköy sahil boyunca uzanan parklarda, kendilerini çimlere ve deniz kıyısına atan vatandaşların neşeli anları ise dron ile havadan görüntülendi.