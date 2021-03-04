İstanbul’da gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

İstanbul’da gün batımı sırasında oluşan kızıllığın gökyüzüne ve denize yansıması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul Yeşilköy’de gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara izleyenleri büyüledi. Güneşin battığı sırada beliren martılar ise masalsı görüntülerin oluşmasına neden oldu. Birçok vatandaş bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.