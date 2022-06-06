banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul Arnavutköy’de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Genel 06.06.2022, 11:49
İstanbul’da gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

İstanbul Arnavutköy’de gün batımında oluşan kartpostallık görüntüler görenleri mest etti. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

İstanbul’da dün gün batımında gökyüzü kızıla büründü. Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde ise gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. İzleyenleri mest eden gün batımı manzarası kartpostallık kareler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu