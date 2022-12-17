banner596

Son Dakika

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul’da gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık kartpostallık görüntü oluşturdu.

Genel 17.12.2022, 19:32
İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul’da gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık kartpostallık görüntü oluşturdu.

İstanbul’da gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllık kartpostallık görüntü oluşturdu. Taksim İstiklal Caddesi’nden kameralara yansıyan görüntüler mest etti. Bu eşsiz manzaraya tanık olan insanlar cep telefonu ile anbean kaydetti.

Yorumlar (0)