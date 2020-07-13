İstanbul’da gökyüzünü kara bulutlar sardı

İstanbul’da gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün İstanbul’da yağmur beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz günü İstanbul’da hava durumunun parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceğini belirtmişti. Bugün ise İstanbul’da Kadıköy ve çevresinde gökyüzünü kara bulutların kapladığı görüldü.