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İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.
Genel 28.03.2022, 22:07
İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.