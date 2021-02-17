İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik yoğunluğu

İstanbul’da 14 şubattan itibaren aralıksız yağan kar yağışı haftanın 3’üncü günüde de devam ediyor. Etkili olan kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de trafik yoğunluğuna yol açtı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden Altunizade’ den başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzanıp yoğun trafik oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çift yönlü trafik oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.40 itibariyle yüzde 62’yi gördü.