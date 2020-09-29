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İstanbul’da dolu yağışı
İSTANBUL’DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Genel 29.09.2020, 12:49
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.
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|9
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|3
|9
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|9
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|2
|6
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|4
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|3
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|3
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|3
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|3
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|1
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|2
|0
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|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
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|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
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|3
|5
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|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
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|1
|3
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|3
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|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
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|2
|3
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|3
|3
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|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0