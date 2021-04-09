İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu

İstanbul’un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı ancak kentte yağmur yerine sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı aralıklarla öğleden sonra da devam etti. Nisan ayında etkisini gösteren sulu kar ve dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.