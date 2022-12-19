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İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Genel 19.12.2022, 09:56
İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferini iptal etti.

İptal edilen İDO seferleri ise şöyle:

"Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00)

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma (Saat 19.00)".

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