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İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Genel 19.12.2022, 09:56
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferini iptal etti.
İptal edilen İDO seferleri ise şöyle:
"Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 12.00)
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma (Saat 19.00)".