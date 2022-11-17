İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları lodos sebebiyle birçok seferini iptal etti.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları Seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.

İptal edilen Şehir Hatları Seferleri şöyle:

Avcılar - Bostancı

Avcılar - Bakırköy - Kadıköy

Üsküdar - Aşiyan

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

Bostancı - Karaköy - Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Adalar - Beşiktaş

Maltepe - Adalar

Adalar - Maltepe

Öte yandan iptal edilen İDO seferleri ise şöyle:

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)

Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)

Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)

Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)