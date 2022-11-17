İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları lodos sebebiyle birçok seferini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları lodos sebebiyle birçok seferini iptal etti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları Seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.
İptal edilen Şehir Hatları Seferleri şöyle:
Avcılar - Bostancı
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy
Üsküdar - Aşiyan
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
Bostancı - Karaköy - Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Adalar - Beşiktaş
Maltepe - Adalar
Adalar - Maltepe
Öte yandan iptal edilen İDO seferleri ise şöyle:
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)
Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)