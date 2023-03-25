İstanbul’da deniz trafiğine sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İDO ve Şehir Hatları sis sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca, İstanbul Boğazı’nda sis dolayısıyla transit gemi geçişleri askıya alındı.

İstanbul’da etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Deniz trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları ve İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Öte yandan, İstanbul Boğazı da sis dolayısıyla gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamadığı belirtildi. İptal edilen seferler şöyle:

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kabataş-Adalar

Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Kadıköy-Haliç

Kabataş-Çengelköy

Bostancı-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Avcılar

Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

İDO’da iptal edilen seferler ise şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (Saat 17.15)

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 18.00)

Pendik-Yalova (26 Mart saat 08.00)

Yalova-Pendik (26 Mart saat 08.00)