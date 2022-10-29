İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu ışıklandırma ve mapping gösterileri ile yaşandı

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşandı. "Türkiye Yüzyılı" temasıyla tarihi mekanlarda 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, Boğaz’da gerçekleştirilen dron ve havai fişek gösterisi izleyenleri etkiledi.

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, ışıklandırma ve mapping gösterileri ile doyasıya yaşandı. Tarihi mekanlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı" temasıyla 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı’nda drone ve havai fişek gösterileri izleyenleri etkiledi. Öte yandan İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi’nde yapılan lazer şovlarını da vatandaşlar beğeni ile izledi.

Gösteriler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise şelale gösterisi yapıldı.