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İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.
Genel 29.10.2022, 21:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tarihi binalarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.