İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel İstanbul’daki tarihi mekanlarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tarihi binalarda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla ışıklandırma ve 3 boyutlu video mapping gösterileri gerçekleştirildi.