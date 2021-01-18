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İstanbul’da çocukların kar keyfi
İstanbul’da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar tepsi ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi.
Genel 18.01.2021, 12:18
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İstanbul’da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar tepsi ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi.İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, öğle saatlerinde kadar etkisini sürdürüyor. Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle bazı ara sokaklar trafiğe kapandı. Sokakların kapanmasını ve buz tutan yolları fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Çocuklar annelerinin verdiği tepsilerle sokakta kayak yaptı. Sürücüler karla kaplı araçlarını temizlerken çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
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