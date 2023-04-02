İstanbul’da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için oy kullanmaya başladı

Bulgaristan’da gerçekleşecek olan Genel Seçimler için Türkiye’de 24 ilde 162 adet seçim sandığı kuruldu. İstanbul Gaziosmanpaşa’da da çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan’da kurulamayan hükümet nedeniyle 3. kez tekrarlanan genel seçimler kapsamında Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

24 ilde kurulan 162 sandıkta çifte vatandaşlığa sahip olan seçmenler 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Kadri Yörükoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de çifte vatandaşlığa sahip seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Oy kullanımının saat 17.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.