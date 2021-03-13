İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı’ndan seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.

İstanbul’da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti. Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti. Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.