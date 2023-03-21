İstanbul’da bu camilerde hatim ile teravih namazı kılınacak

İstanbul’da Ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu. Şehir genelinde 111 tane camide hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacak.

Hatimli teravihler Ramazan ayı boyunca devam edecek. 22 Mart Çarşamba gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimli teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak. İstanbul’da Ramazan ayı boyunca 111 tane camide namaz kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler şöyle: "Adalar Hacı Mehmet Kerse Mescidi, Arnavutköy Hadımköy Merkez Camii, Arnavutköy Merkez Camii, Ataşehir Bağlariçi Camii, Selman-ı Farisi Camii, Avcılar Fetih Camii, Bağcılar Abdürrahim Çağırıcı Camii, Mimar Sinan Camii, Esma Hatun Kocacık Camii, Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Camii, Kocasinan Merkez Camii, Yenibosna Hacı Veyis Turan Camii, Yenibosna Nur Mescidi, Bakırköy Mustafa Kemal Kıymet Demir Mescidi, Yeşilköy Mecidiye Camii, Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii, Hazreti Bilal-i Habeşi Camii, Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii, Hazreti Hamza Camii, Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii, Şehit Ömer Halisdemir Camii, Bayrampaşa Altıntepsi Merkez Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Hayırseverler Camii, Kocatepe Camii, Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii, Beykoz Abdül Veffap Evvab Efendi Camii, Çavuşbaşı Hazreti Ömer Camii, Hacı Alibey Camii, Beylikdüzü Sacit Ateş Camii, Beyoğlu Yusuf Agah Camii, Tophane Nusretiye Camii, Büyükçekmece İmaret Camii, Tepecik Hazreti Ebubekir Camii, Çatalca Millet Bahçesi Camii, Çekmeköy Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii, Esenler Sabri Ülker Camii, Hayırseverler Erkek Kur’an Kursu, Hacı Cezmi İpkin Camii, Esenyurt İbrahim Mermer Camii, Eyüpsultan Alibeyköy Güzelyayla Camii, Alibeyköy Hatice Sultan Camii, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Arpacı Hayrettin Camii, Hüseyin Şahin Camii, Kızılmescid Camii, Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Camii, Şevkibey Camii, Ülker Mescidi, Fatih Şehzadebaşı Camii, Mihrimah Sultan Camii, Muratpaşa Camii, Behruz Ağa Odabaşı Camii, Fevziye Küçükefendi Camii, Gazi Ahmet Paşa Camii, Hadım İbrahim Paşa Camii, Hırka-i Şerif Camii, Hoca Üveys Camii, İskenderpaşa Camii, Kumrulu Mescidi, Mihrinaz Hatun Camii, Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii, Sankiyedim Camii, Soğanağa Camii, Şevket Çukurbostan Camii, Tahir Ağa Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Yusuf Şucaattin Camii, Bekir Paşa Camii, Cerrah Mehmet Paşa Camii, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii, Küçükköy Tatbikat Camii, Prof. Esat Coşan Camii, Hacı Veyis Camii, Bağlarbaşı Camii, Güngören Gençosman Camii, Kağıthane Sadabat Camii, Kartal Maarifi Camii, Hasan Tahsin Uğur Camii, Kadıköy Haydarpaşa Camii, Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Camii, Hayati Üstün Camii, Sefaköy Çarşı Camii, Maltepe Hüsniye Arat Camii, Aydınevler Camii, Zümrüt Camii, Pendik Sahil Camii, Lokman Hekim Camii, Çamlık İbrahim Hakkı Hazretleri, İbrahim Azmi Beğen Camii, Sancaktepe Samandıra Merkez Camii, Aziz Bayraktar Camii, Ahmet Turan Karakoç-Hacı Müslüm Yıldız Camii, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Camii, Tarabya Aydınevler Ebubekir Camii, Sarıyer Mehmet Kethuda Camii, Silivri Abdullah-Aliye Can Camii, Sultanbeyli Ulu Camii, Rıfat Börekçi Camii, Sultangazi Hasan Muhammet Ali Camii, Ravza Camii, Mescid-i Selam Camii, Habipler Merkez Camii, Şile Çavuş Ahmet Camii, Tuzla Evliya Çelebi Camii, Ümraniye Necat Camii, Santral Mustafa Avni Camii, İrşat Mescidi, Cevher Ağa Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, Hazreti Ebubekir Camii, Akabe Camii, İmam-ı Azam Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Kerem Aydınlar Camii, Şems-i Sivasi Camii, Çinili Camii, Zeytinburnu Seyitnizam Camisi".