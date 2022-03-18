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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi
İstanbul Bahçelievler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. E-5 Karayolu’nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.
Genel 18.03.2022, 11:45
İstanbul Bahçelievler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. E-5 Karayolu’nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelievler’de etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı. E-5 Karayolu’nda da sürücülerinde zor anlar yaşadığı görülüyor.