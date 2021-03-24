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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.

Genel 24.03.2021, 08:31
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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu: Lapa lapa kar yağdı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.
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hafif yağmur