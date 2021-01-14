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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
Genel 14.01.2021, 13:29 14.01.2021, 15:00
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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul’da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor.
4°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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