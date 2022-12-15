İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Saraçhane Meydanı’nda saat 16.00’da gerçekleştireceği program nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Saat 14.00’ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır)

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

- Vatan Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Akdeniz Caddesi

- Halıcılar Caddesi

- Gençtürk Caddesi

- Horhor Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi