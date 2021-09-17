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İstanbul’da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul Valiliği, 19 Eylül’de düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle 06.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Genel 17.09.2021, 15:40
İstanbul’da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak

İstanbul Valiliği, 19 Eylül’de düzenlenecek Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle 06.00-12.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, 19 Eylül tarihinde düzenlenecek Kadıköy Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle 06.00-12.00 saatleri arasında geçici olarak kapatılacak ve alternatif yolları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar şöyle:

"Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nin Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısmı, Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı’nın Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol’un Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön, güney yol ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif yollar ise Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, Kartal Üsküdar Caddesi ve Kartal Caddesi ile D-100 karayolu olarak açıklandı.

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