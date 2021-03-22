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İstanbul’da bazı caddelerde su birikintileri oluştu

İstanbul’da aniden bastıran yağışla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Genel 22.03.2021, 18:03
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İstanbul’da bazı caddelerde su birikintileri oluştu

İstanbul’da aniden bastıran yağışla birlikte ara ara etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının arından İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Fatih Balat Mevkiinde bir caddede yağışla birlikte oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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hafif yağmur