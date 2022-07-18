banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor

İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından işe gidecek olan İstanbullular yoğun araç trafiği oluşturdu. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Genel 18.07.2022, 08:32 18.07.2022, 09:13
İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

TIKLA İZLE

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen vatandaşların, haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde yollara koyulmasıyla birlikte İstanbul’un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yavaş ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bağlanan yollarda uzun araç kuyrukları meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre Anadolu Yakasında saat 08.30’da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu