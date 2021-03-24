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İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı.

Genel 24.03.2021, 09:52
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İstanbul’da barajların doluluk oranı geçen yılı aştı

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları geçen yılın en yüksek seviyesini geride bıraktı.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık konusunu gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. 2020 yılında 20 Nisan’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülürken bu yıl 21 Mart itibariyle doluluk oranı yüzde 68.64 oldu. Bu seviyeyle doluluk oranı geçen yıl kaydedilen en yüksek seviyeyi aşmış oldu.
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hafif yağmur