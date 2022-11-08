İstanbul’da balıkçıların gün doğumu ile buluşması hayran bıraktı

İstanbul Boğazı’na açılan balıkçıların mavi, kızıl ve sarı renklerin birbirine karıştığı gündoğumu manzarası eşliğindeki mesaisi kartpostallık kareler oluşturdu.

Gece barınaklarından çıkan yaklaşık 100 kadar balıkçı teknesinin, İstanbul Boğazı girişinde Sarayburnu açıklarındaki mesaisi havadan görüntülendi. Gün doğumuyla birlikte balıkçı ve martıların oluşturduğu manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı. Tarihi yarımada yakınlarında kaydedilen görüntülerde bazı balıkçıların demir atarak beklediği bazılarının da kendilerini bir süre akıntıya bırakarak seyrettikleri görüldü.