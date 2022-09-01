İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı: 1 vinç sualtında kaldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev ve iş yerini su basarken Bağcılar’da bulunan bir şantiyeyi yine su bastı. Daha önce 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinasının su altına gömüldüğü şantiyede bu kez 1 vinç su altında kaldı. Sel suları altında kalan şantiye havadan görüntülendi.

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede trafik durma noktasına gelirken Bağcılar da sağanak yağıştan etkilendi. Yollar göle dönerken yağıştan en çok etkilenen yine aynı şantiye oldu. Temmuz ayında yağış nedeniyle 11 hafriyat kamyonunun ve 4 iş makinesinin sular altında kaldığı şantiye yine suya gömüldü. Sular altına kalan vinç ve şantiye sahası havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde zararın büyüklüğü gözler önüne serildi. O anlarda çalışan işçiler kendilerini zor kurtarırken 1 vinç sular altında kaldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken inşaatta kullanılan birçok malzeme ve 1 vinçte maddi maddi zarar meydana geldi.