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İstanbul’da aşı çalışmaları başladı

Korona virüs aşısı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı yaptıran hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok” dedi.

Genel 14.01.2021, 10:14
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İstanbul’da aşı çalışmaları başladı

Korona virüs aşısı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı yaptıran hastane başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok” dedi.

Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul’da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşturulan özel aşı odalarında hazırlık çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Çalışmaların ardından sağlık çalışanlarına aşılar uygulanmaya başladı. İlk aşı Hastane Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez’e yapıldı. Aşı odasına gelen Sönmez’e görevli hemşire tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu.

“Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim”

İlk açıklamayı olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, “Her şeyden önce ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorlu süreç hayatımızın her aşamasını oldukça etkiledi. Özelikle biz sağlık çalışanları ve yakınlarımız risk altındaydık. Aşılama süreciyle birlikte gücümüze güç katacağız. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için güvende olduğumuzu hissedeceğiz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece iğne girerken çok hafif bir acı hissettim. Onun dışında şuan her hangi bir şey hissetmiyorum. Rahatsız edici bir durumda yok. Hemşire hanımın dediği gibi 15 dakika bekleyeceğim bir yan etki olursa diye . Bununla ilgili tarafıma da bir form verildi” dedi.

“Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı”

Herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Pehlivanoğlu, “ Bu bizim yıllardır bildiğimiz yöntemle hazırlanmış bir aşı. Dolayısıyla ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Çalışmalarda da ciddi bir yan etki belirtilmedi. Sadece aşı olan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Biz 10 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz ve her açıdan çok yorulduk. Dünyanın tek kurtuluşu aşı. Bizim aşı olmaktan başka çaremiz yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bende akşam olacağım. Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Öte yandan, Sağlıkçılar ilk önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), randevu alıyor. Randevu sırası gelen sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor.
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