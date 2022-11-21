İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre 08.00 sıralarında trafik yüzde 62’ye ulaştı.

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 karayolunda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 62 olarak ölçüldü.