İstanbul’da alışveriş nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul (İHA) Senede bir kez yapılan büyük indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar AVM’lere akın etti. İstanbul’da alışveriş yoğunluğundan dolayı iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Ülke genelinde "Efsane Kasım", "Muhteşem Cuma", "Efsane Cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları bugün itibarıyla başlaması nedeniyle AVM önlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkışı saatinin eklenmesiyle birlikte trafik bazı noktalarda kilitlendi. Oluşan trafik yoğunluğuysa dron ile havadan görüntülendi.

“Çok fazla trafik var”

Uzun süredir trafikte olan Muhammet Kaya “Çok fazla trafik var. Normalde bu kadar olmuyordu. Yolumu değiştirip arka yoldan geldim. 1 saattir burada yoldayım” dedi.

“Yaklaşık iki buçuk saattir yoldayım”

Metro çalışmalarının trafiği etkilediğini dile getiren Cahit Aslan “Metrolar 5 yıldır bu şekilde. Kimse bir şey demiyor ama bu saatte ve sabahları hep böyle oluyor. AVM’ye gidiyorum. Yaklaşık iki buçuk saattir yoldayım” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da her yolda ve saatte trafik yoğun”

Trafiğin her zamanki gibi yoğun olduğunu anlatan Deniz Akyapı “Her akşam bu güzergahı kullanıyorum. İstanbul’da her yolda ve saatte trafik yoğun. Bu durumun alt yapı ile çözülebileceğini düşünüyorum” dedi.

(Hİ-ZB-