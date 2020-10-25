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İstanbul’da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı

İSTANBUL’DA AÇIK ALANLARDA DENETİM YAPILDI

Genel 25.10.2020, 09:54 25.10.2020, 11:20
İstanbul’da açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün bin 135 açık alan, bin 958 işyeri denetlenip, kurallara uymayan kişilere 342 bin 103 TL ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden dün açık alanlarda ve iş yerlerinde denetim yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "İstanbul’da 24 Ekim’de ’Kamuya Açık Alanlar’da bin 395 personel ile yapılan denetimlerde; bin 135 açık alan (park, bahçe, piknik alanı, pazaryeri, sahil) bin 958 işyeri denetlendi. 16 suç duyurusu, 216 uyarı, 262 idari işlem yapılarak 342 bin 103 TL ceza kesildi” ifadeleri kullanıldı.

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