İstanbul’da 9 mahalle, muhtarını seçmek için sandık başına gitti

İstanbul’da vefat ve istifa gibi nedenlerle boşalan 9 mahalle muhtarlığı için ara seçimler başladı. Esenyurt’ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gelen vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için oylarını kullanmaya başladı.

İstanbul’da vefat, istifa gibi çeşitli nedenlerle muhtarlık koltuğu boşalan 9 mahallede, ara seçim heyecanı yaşanıyor. Yeni muhtarını seçmek için Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde sabah 08.00’dan itibaren oy kullanmaya başlayan binlerce vatandaş, 17.00’a kadar oy kullanabilecek. Toplamda Mehmet Bulut, Selahattin Deli, Akın Şen, Mahzar Sönmez, Kamuran Yalçın, Çiçek Karakoç Ciritçi, Hacı Gültekin, Barış Çamlıbel, Orhan Kılıç ve Mehmet Kızıldağ isimli 10 adayın katıldığı seçimde, sonuçların açıklanması ile yeni muhtar boşalan muhtarlık koltuğuna oturacak.

“Yeni muhtarımız herkese eşit olsun istiyoruz”

Yeni muhtarın mahallelerine hayırlı olmasını temenni eden Yücel Çağdavul, “Mahallemizin yaklaşık 3 dönem boyunca muhtarlığını yapmış Ali Deli isimli abimizin vefatı nedeniyle erken seçime gittik. Yaklaşık 20 bini aşkın seçmenimiz var. Bu sıkıntılı günlerde seçim sürecinin herkes için hayırlı bitmesini temenni ediyorum. Hak eden kazansın diyorum. Kazanacak muhtar adayımızın ise toparlayıcı ve eşit olmasını isterim. Mahallemizin sorunları ve sıkıntıları ile ilgilensin başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Oy kullanmaya gelen Yaşar Şen ise “Bu bir ara seçimdir. Mahalle muhtarımız hayatını kaybettikten sonra seçime gittik. Bugün yeni muhtarımızı seçeceğiz” diyerek seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.