İstanbul’da 80 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı ’büyük dönüşüm’ü ele alacak

13. Boğaziçi Zirvesi, 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Üç gün sürecek olan etkinlikte 80 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı ağırlanacak. Bu yılki zirvenin ana teması ’Büyük Dönüşüm’.

Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyadan 9 cumhurbaşkanı, 8 başbakan, 68 bakan, 2 prenses ve 4 prens ağırlayan zirvenin 13.’sü için geri sayım başladı. 10-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek zirve, Türkiye’den ve dünyadan alanının önde gelen isimleri ile birlikte dünyanın nabzını İstanbul’dan tutacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, “13. zirve dünyadaki büyük dönüşümü ele alacak. Bunlar, teknolojide dönüşüm, şehirlerdeki dönüşüm, gıda arzındaki dönüşüm ve sanayideki dönüşüm. Her bir oturumda hem devletler nezdinde temsilciler hem de iş dünyasının Türk ve yabancı temsilcileri bu dönüşümlere ışık tutmaya çalışacak. Bu yıl olağanüstü bir durum olmazsa fiziksel katılımın, konuşmacılar ve izleyiciler olmak üzere toplamda 3 bini bulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar olmak üzere küresel bazda toplamda 280’in üzerinde davet mektubu gönderdik. Küresel sorunların çözüm yollarına yine İstanbul’dan ışık tutacağız. Asıl hedefimiz davet ettiğimiz yabancı misafirlerimize ülkemizdeki yatırım ve ticaret potansiyelini yerinde göstermek ve Türkiye’ye yurt dışından gelen yatırımlara katkıda bulunmak” dedi.